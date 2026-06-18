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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الغوج وثابت يبحثان بالقاهرة سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الليبية

الغوج وثابت يبحثان بالقاهرة سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الليبية
الغوج وثابت يبحثان بالقاهرة سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الليبية
الديب أبوعلي

استقبل السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، الدكتور محمد الغوج وزير الصحة الليبي، وذلك خلال زيارة أجراها الوزير إلى مقر المندوبية بالقاهرة.

 مؤتمر ومعرض إفريقيا الصحي

خلال اللقاء، رحب السفير بالوزير، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات الليبية بما يخدم مصالح المواطنين الليبيين في الداخل والخارج.

وتأتي هذه الزيارة على هامش مشاركة دولة ليبيا في فعاليات مؤتمر ومعرض إفريقيا الصحي (Africa Health ExCon) في نسخته الخامسة، والذي تستضيفه القاهرة بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء والشركات المتخصصة في القطاع الصحي من مختلف الدول الإفريقية والعربية.

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