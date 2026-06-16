السفير الليبي يعقد حوارا موسعا مع إعلاميين وصحفيين مصريين لتعزيز التواصل

عقد السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، جلسة حوارية موسعة مع نخبة من الصحفيين والإعلاميين المصريين، في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، رحب السفير بالحضور، معرباً عن تقديره للدور المهني الذي تضطلع به وسائل الإعلام في نقل الحقائق وتعزيز جسور التواصل بين الشعوب، مؤكداً أهمية استمرار الحوار البناء مع المؤسسات الإعلامية لما له من أثر إيجابي في ترسيخ الفهم المشترك وتبادل وجهات النظر.

خطوة نحو بناء شراكة إعلامية

واستعرض السفير ثابت خلال اللقاء عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرصه على دعم التعاون والتبادل الإعلامي بين المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتشجيع المبادرات والفعاليات التي تسهم في تعزيز التواصل بين الإعلاميين والمثقفين.

وشهد اللقاء نقاشا تفاعليا اتسم بالشفافية والصراحة، حيث أجاب السفير على مختلف استفسارات وأسئلة الإعلاميين، مقدما قراءات وتحليلات حول عدد من القضايا المطروحة، مؤكدا أن استمرار مثل هذه اللقاءات والحوارات الإعلامية يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة إعلامية أكثر فعالية وتواصلا.