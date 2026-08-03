نائبة: تطوير قدرات الدولة عزز مكانة مصر وسط محيط إقليمي مضطرب

أكدت النائبة مريم العزب، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن قوة الدولة المصرية وتماسك شعبها يمثلان الركيزة الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشددة على أن مصر استطاعت، بفضل رؤيتها الاستراتيجية وقيادتها الواعية.

واضافت أن تتجاوز العديد من التحديات التي عصفت بدول المنطقة، وذلك في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وتصاعد غير مسبوق في حدة التوترات الإقليمية.

مصر نموذج للاستقرار وسط إقليم مضطرب

وقالت النائبة مريم العزب، في بيان إن المشهد الإقليمي الراهن يؤكد أهمية امتلاك الدولة لمؤسسات قوية وقادرة على التعامل مع مختلف التحديات، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات عسكرية وتهديدات متزايدة تمس أمن واستقرار العديد من الدول.

وأضافت أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرارها الداخلي، بينما تواجه المنطقة ظروفًا بالغة التعقيد، وهو ما يعكس نجاح القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تبني رؤية شاملة تستهدف حماية الدولة وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات، وعلى رأسها الأمن والدفاع والتنمية.

رؤية استراتيجية لتعزيز الأمن القومي

وأوضحت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بتطوير قدرات القوات المسلحة المصرية، وتحديث منظومات التسليح والدفاع، إلى جانب تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية، بما يضمن حماية الأمن القومي المصري في مواجهة أي مخاطر أو تحديات محتملة.

وأكدت أن هذا النهج الاستراتيجي لم يكن مجرد استجابة للظروف الراهنة، وإنما يمثل رؤية بعيدة المدى تستهدف الحفاظ على مقدرات الدولة، وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة مصر كدولة قوية تمتلك مؤسسات وطنية قادرة على حماية أمنها ومصالحها.

الاصطفاف الوطني مسؤولية الجميع

وشددت النائبة مريم العزب على أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع إدراك حجم التحديات المحيطة بالدولة المصرية، مؤكدة أن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة يمثلان عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متلاحقة تستوجب أعلى درجات الوعي والمسؤولية.

وأضافت أن الشعب المصري كان دائمًا على قدر المسؤولية في المواقف الوطنية الكبرى، وهو ما ساهم في تعزيز صلابة الجبهة الداخلية، وجعل الدولة أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافها التنموية والأمنية.

ثقة راسخة في مؤسسات الدولة

وأكدت عضو مجلس النواب أن الثقة في القوات المسلحة المصرية وأجهزة الدولة الوطنية تستند إلى سجل طويل من الإنجازات والتضحيات التي قدمها أبناء الوطن دفاعًا عن أمنه واستقراره، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات أثبتت عبر مختلف المراحل قدرتها على حماية مقدرات الدولة والحفاظ على سلامة أراضيها.

واختتمت النائبة مريم العزب تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر ستظل قوية بوحدة شعبها، وقوة مؤسساتها، وحكمة قيادتها السياسية، داعية إلى استمرار التكاتف الوطني والعمل بروح المسؤولية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، حتى تواصل الدولة مسيرة البناء والتنمية، سائلةً الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.