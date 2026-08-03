قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بن شرقي حلقة الوصل بين عموتة ولاعبي الأهلي.. تفاصيل
مصر آمنة من الأحزمة الزلزالية ولا خطر على البنية التحتية.. البحوث الفلكية توضح
الحق اشتري عيار 21 بـ 5930 جنيهًا.. مفاجأة بشأن الذهب خلال الفترة المقبلة
الـ 5 جرام بـ35 ألف.. أسعار سبائك الذهب عيار 24 الآن
عنف وإجرام وتجويع وإمراض.. هذا ما فعله الاحتلال بالمعتقل سليمان حميد
ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه
الأربعاء المقبل.. افتتاح المؤتمر العربي الـ12 للمسؤولين عن الأمن السياحي
مات ساجدا.. وفاة مسن أثناء صلاة الفجر بمسجد في كفر شكر
صور نفسه بوشاح القضاة للنصب على المواطنين ..تفاصيل اعترافات عاطل انتحل صفة قاضي
سافرت واتغربت وخد دهبي وعزالي واتجوز بيهم.. صاحبة فيديو "سب الزوج " تكشف تفاصيل جديدة
رصاصة إسرائيلية تخترق يد طفل فلسطيني داخل فصله الدراسي بغزة
طارق السيد: ياسر إبراهيم يطلب 30 مليون جنيه لتمديد عقده مع الأهلي لموسمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: تطوير قدرات الدولة عزز مكانة مصر وسط محيط إقليمي مضطرب

النائبة مريم العزب، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
النائبة مريم العزب، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
حسن رضوان

أكدت النائبة مريم العزب، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن قوة الدولة المصرية وتماسك شعبها يمثلان الركيزة الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشددة على أن مصر استطاعت، بفضل رؤيتها الاستراتيجية وقيادتها الواعية.

واضافت أن تتجاوز العديد من التحديات التي عصفت بدول المنطقة، وذلك في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وتصاعد غير مسبوق في حدة التوترات الإقليمية.

مصر نموذج للاستقرار وسط إقليم مضطرب

وقالت النائبة مريم العزب، في بيان إن المشهد الإقليمي الراهن يؤكد أهمية امتلاك الدولة لمؤسسات قوية وقادرة على التعامل مع مختلف التحديات، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات عسكرية وتهديدات متزايدة تمس أمن واستقرار العديد من الدول.

وأضافت أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرارها الداخلي، بينما تواجه المنطقة ظروفًا بالغة التعقيد، وهو ما يعكس نجاح القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تبني رؤية شاملة تستهدف حماية الدولة وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات، وعلى رأسها الأمن والدفاع والتنمية.

رؤية استراتيجية لتعزيز الأمن القومي

وأوضحت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بتطوير قدرات القوات المسلحة المصرية، وتحديث منظومات التسليح والدفاع، إلى جانب تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية، بما يضمن حماية الأمن القومي المصري في مواجهة أي مخاطر أو تحديات محتملة.

وأكدت أن هذا النهج الاستراتيجي لم يكن مجرد استجابة للظروف الراهنة، وإنما يمثل رؤية بعيدة المدى تستهدف الحفاظ على مقدرات الدولة، وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة مصر كدولة قوية تمتلك مؤسسات وطنية قادرة على حماية أمنها ومصالحها.

الاصطفاف الوطني مسؤولية الجميع

وشددت النائبة مريم العزب على أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع إدراك حجم التحديات المحيطة بالدولة المصرية، مؤكدة أن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة يمثلان عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متلاحقة تستوجب أعلى درجات الوعي والمسؤولية.

وأضافت أن الشعب المصري كان دائمًا على قدر المسؤولية في المواقف الوطنية الكبرى، وهو ما ساهم في تعزيز صلابة الجبهة الداخلية، وجعل الدولة أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافها التنموية والأمنية.

ثقة راسخة في مؤسسات الدولة

وأكدت عضو مجلس النواب أن الثقة في القوات المسلحة المصرية وأجهزة الدولة الوطنية تستند إلى سجل طويل من الإنجازات والتضحيات التي قدمها أبناء الوطن دفاعًا عن أمنه واستقراره، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات أثبتت عبر مختلف المراحل قدرتها على حماية مقدرات الدولة والحفاظ على سلامة أراضيها.

واختتمت النائبة مريم العزب تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر ستظل قوية بوحدة شعبها، وقوة مؤسساتها، وحكمة قيادتها السياسية، داعية إلى استمرار التكاتف الوطني والعمل بروح المسؤولية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، حتى تواصل الدولة مسيرة البناء والتنمية، سائلةً الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

الدولة المصرية منطقة الشرق الأوسط التوترات الإقليمية التحديات المشهد الإقليمي الراهن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

جانب من الجولة

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال صيانة المدن الجامعية استعدادا للعام الدراسي الجديد

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يشهد ندوة التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

بالصور

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..

تفاصيل مثيرة.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر قبل الإعلان من البحوث الفلكية

الزلزال
الزلزال
الزلزال

طريقة عمل برجر لحم مشوي

طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد