رئيس جامعة بني سويف يبحث مع وفد جامعة نانجينغ الصينية تعزيز التعاون في المجال البحثي

استقبل الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وفداً علمياً رفيع المستوي من جامعة نانجينغ الصينية ، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة المشروع البحثي المصري–الصيني المشترك رقم (50515) بعنوان، "تقييم المخاطر وإزالة مركبات البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل (PFASs): دراسات حالة لمصادر المياه في الروافد السفلى لنهري النيل واليانغتسي".

حضر اللقاء الدكتور حمادة محمد محمود نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم، والدكتورة رحاب خالد محمود الباحث الرئيسي للمشروع ، والدكتور محمود عبد الواحد والدكتور احمد علام الأستاذة بكلية العلوم، والدكتورة هبه احمد يونس ، والدكتورة سمر محمود محجوب، والدكتورة ابرار رمضان والدكتور حمدى علام أعضاء الفريق البحثي.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة الأهمية البالغة التي تكتسبها هذه الزيارة ، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء جسور تعاون مثمر مع الجامعات الصينية ، لافتاً إلى أن الزيارة تهدف بشكل أساسي إلى إطلاع الوفد الزائر على البنية التحتية المتطورة للجامعة، والتعرف عن قرب على القدرات البحثية الهائلة والمنظومة التقنية للأجهزة العلمية الحديثة والمتقدمة التي تمتلكها الجامعة، فضلاً عن تسلط الضوء على الدور الريادي للجامعة في تقديم الخدمات التحليلية الدقيقة والمختبرية المتخصصة، لا سيما في مجالات فحص وتحليل متبقيات المبيدات الحشرية، والكشف عن نسب العناصر الثقيلة، ورصد الملوثات البيئية المختلفة بهدف فتح آفاق جديدة تسهم بفعالية في دعم وتطوير العمل العلمي المشترك، وتعزيز الأنشطة البحثية وتبادل الخبرات بين الطرفين، بالإضافة إلى استكشاف الفرص والمشاريع المستقبلية الواعدة في كافة المجالات العلمية ذات الاهتمام المتبادل.



وأشار الدكتور حمادة محمد محمود إلى أن الوفد يضم عددًا من الأساتذة المتخصصين في الكيمياء البيئية، وجودة المياه، ومعالجة الملوثات الناشئة (PFASs)، وتقنيات معالجة المياه، وتقييم المخاطر البيئية، الأمر الذي يجعل هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين.

