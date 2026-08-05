محافظ جنوب سيناء يوجه بتطوير المنظومة المرورية

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، العميد أحمد صلاح، مدير إدارة المرور بجنوب سيناء، وهنأه بمناسبة تجديد الثقة واستمراره في مهام عمله، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية مواصلة تطوير المنظومة المرورية بمختلف مدن المحافظة، بما يتواكب مع حركة التنمية التي تشهدها المحافظة، ويسهم في تحقيق أعلى معدلات الانضباط والسيولة المرورية، خاصة بالمناطق السياحية والطرق والمحاور الرئيسية.

ووجّه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات والتصدي لجميع صور

المخالفة التي تهدد سلامة المواطنين، مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وشدد على ضرورة استمرار التنسيق بين إدارة المرور والأجهزة التنفيذية والأمنية، بما يدعم المنظومة الأمنية، ويعزز الانضباط في الشارع، ويسهم في تحقيق السيولة المرورية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

كما وجّه بأهمية تكثيف برامج التوعية بقواعد وآداب المرور، ونشر ثقافة الالتزام المروري بين قائدي المركبات والمشاة، بما يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز السلامة على الطرق.

من جانبه، أعرب مدير إدارة المرور بجنوب سيناء عن تقديره لمحافظ جنوب سيناء على التهنئة والثقة، مؤكدًا مواصلة العمل لتنفيذ توجيهاته، وبذل أقصى الجهود لتحقيق الانضباط المروري، والحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق.

ويأتي اللقاء في إطار حرص محافظة جنوب سيناء على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.