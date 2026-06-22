بتوجيهات من الرئيس السيسي .. مصر تدعم التسوية السياسية في ليبيا لتجاوز الأزمة الراهنة

التقى اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية، اليوم، في طرابلس مع رئيس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الليبيين .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا والتزام مصر بدعم الاشقاء في ليبيا لتجاوز أزمتها الراهنة .

كما التقي اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة في القاهرة مع الفريق أول صدام حفتر وكذلك مبعوث الرئيس الأمريكي مسعد بولس، حيث تم بحث سبل تقريب وجهات النظر ودعم توحيد المؤسسات عبر عملية ليبية/ليبية شاملة تدفع البلاد نحو الاستقرار والازدهار.