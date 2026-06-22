مباحثات مصرية ليبية أمريكية لتعزيز وحدة المؤسسات الليبية

شهدت العاصمة الليبية طرابلس لقاء رفيع المستوى جمع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسن رشاد مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، والفريق أول صدام حفتر، ومبعوث الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم الاستقرار في ليبيا.

وبحث المشاركون سبل تعزيز مسار توحيد المؤسسات الليبية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، بما يسهم في دفع العملية السياسية إلى الأمام عبر حوار ليبي–ليبي شامل يضمن مشاركة جميع المكونات الوطنية.

وأكد اللقاء أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة، مع التركيز على إيجاد حلول توافقية للتحديات القائمة، بما يمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني والازدهار الاقتصادي.