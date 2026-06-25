الأقوى منذ عام 1900.. الكشف عن معلومات خطيرة بشأن زلزال فنزويلا

كشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، أن الزلزال الذي ضرب فنزويلا قبل ساعات قليلة يعد الأقوى الذي تشهده البلاد منذ عام 1900.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال تجعله من أبرز الأحداث الزلزالية المسجلة في تاريخ البلاد خلال أكثر من قرن، مشيرة إلى أنه تم رصد الهزة بشكل واضح في عدة مناطق.



وشهدت منطقة الساحل الشمالي في فنزويلا حالة من الدمار، حيث سجلت المراكز الدولية هزة أولى بقوة 7.0 درجات على مقياس ريختر، تبعتها بعد أقل من دقيقة واحدة صدمة ارتدادية أكثر عنفا بلغت قوتها 7.1 درجات (وفي تقديرات أخرى وصلت إلى 7.5 درجات)، وقعت على عمق ضحل قرب ولاية "لا غوايرا" الساحلية.