انطلاق الاجتماع الوزارى المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بالمنامة

انطلقت اليوم /الخميس/ أعمال الاجتماع الوزارى المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية فى المنامة.

وقال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، فى كلمة خلال بدء أعمال الاجتماع الوزارى المشترك بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، سلطنة عمان، والبحرين)، وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، على رأسهم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، :"يسعدنى أن أرحب بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فى البحرين، وأنقل تحيات جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة، ملك البحرين، وولى العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وتمنياتها بنجاح هذا الاجتماع".

وأكد الزياني أن هذا الوقت حاسم بالنسبة للمنطقة، فالهجمات الإيرانية ضد بلداننا كانت امتحانا صعبا، ولكنها أثبتت صلابة وصمود مجتماعتنا، وفعالية مؤسساتنا وقوة الدفاع فى حماية الحياة والحفاظ على الاستقرار.

وأضاف أنه يمكن إصلاح الأضرار المادية ولكن التأثير تجاوز البنية التحتية، وعانى المواطنون دمارا للأمن والاستقرار الذين ميزا المنطقة.

وأشار إلى أن هذه التجارب عززت تصميمنا أن ضمان الهجمات لن تصبح أمرا طبيعيا، وضرورة العمل معا لتعزيز أسس السلام الدائم والاستقرار للأجيال القادمة.