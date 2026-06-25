«أوتشا» تؤكد ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية في مدينة الأبيض بالسودان

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى المحتاجين عبر ممرات تضمن وصولا سريعا وآمنا ومستداما ودون عوائق بمدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني أن ضربة بطائرة مسيرة، أصابت صهريج وقود فارغا كان متوقفا بالقرب من مدرسة في الأبيض، ما أسفر عن إصابة طلاب.

ووقع الحادث على مقربة من مكاتب العديد من الشركاء في المجال الإنساني.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور "تيدروس أدهانوم جيبريسوس"، إن المنظمة قامت بتخزين إمدادات طبية مسبقا في الأبيض، تشمل مستلزمات لعلاج إصابات الرضوح، والوقاية من الأمراض والاستجابة لها، وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية، والتغذية، وتكفي هذه الإمدادات لعلاج أكثر من 25 ألف شخص.

وذكر مكتب "أوتشا" أن الاحتياجات في شيكان - أكبر محلية في ولاية شمال كردفان - لا تزال هائلة، إذ يحتاج ما يقرب من 800 ألف شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.