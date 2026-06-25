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تلاعب بالألفاظ.. تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن رسوم مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تلاعب بالألفاظ.. تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن رسوم مضيق هرمز

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
القسم الخارجي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تسعى إلى إبرام اتفاق مع إيران، لكن ليس بأي ثمن، وتطرق أيضا إلى وضع مضيق هرمز. 


وقال وزير الخارجية الأمريكي: "نريد اتفاقاً، لكن ليس بأي ثمن"، مضيفاً: "لن نقبل بوضعٍ يصبح فيه مضيق هرمز تابعاً لأي دولة. يمكنكم تسميته دفعاً أو رسوماً، لكن في نهاية المطاف، الأمر مجرد تلاعب بالألفاظ"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وتابع روبيو: "نريد ضمان أن يراعي كل قرار يُتخذ في الاتفاق مصالح حلفائنا".

وفي وقتٍ سابق، أجرى مجلس الشيوخ الأمريكي، تصويتا جديدا بشأن القرار الذي يهدف إلى سحب القوات الأمريكية من حرب إيران، والذى أتى بنتيجة مرضية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك بعد تعرض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لانتقادات لاذعة من ترامب لمعارضتهم حربه على إيران، واعتبر ذلك وقوفا في صف إيران.

وفي التصويت الجديد، غير عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان، راند بول، وبيل كاسيدي، تصويتهما هذه المرة، إذ كانا قد صوتا سابقا لخفض صلاحيات ترامب في الحرب على إيران، إلا أنه هذه المرة امتنع بول عن التصويت، بينما صوت كاسيدي ضد تمرير قرار خفض الصلاحيات.

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