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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

500 طائرة أمريكية.. تصريحات ترامب تشعل أزمة بين إيران والناتو

ترامب وروتة
ترامب وروتة
ناصر السيد

تتهم طهران حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتواطؤ في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، بعد أن أشار رئيس الحلف مارك رواة إلى دعمه للولايات المتحدة في هذا الصراع.

ردًا على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلفاء لعدم دعمهم الحرب، صرّح مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو، لقناة فوكس نيوز بأن مئات الطائرات الأمريكية انطلقت من قواعد في إيطاليا.

وقد اتسمت ولاية ترامب الثانية بتوترات مع حلفاء الناتو، الذين أعربوا عن تشكيكهم في جدوى الصراع في الشرق الأوسط.

وقال روته لقناة فوكس نيوز، في إشارة إلى العملية العسكرية الأمريكية في إيران: "دولة تلو الأخرى، وحليف تلو الآخر، قدّموا قواعدهم لعملية الغضب الملحمي". 

وأضاف: "انطلقت خمسمئة طائرة أمريكية من قواعد أمريكية في إيطاليا لدعم إيبك فيوري".

وأبلغ ترامب روته أمس، الأربعاء، بأنه "خُذل" من قبل أعضاء الحلف الذين لم يدعموا حربه ضد إيران.

صرح روتّه لقناة فوكس نيوز بأن رومانيا "قلّصت عدد الرحلات الجوية التجارية والطائرات لأنها اضطرت لاستخدام المطارات لمنشآت ناقلات الوقود" خلال الحرب مع إيران.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ما وصفه باعتراف الأمين العام لحلف الناتو بـ"التواطؤ الفعلي" في "الحرب غير المشروعة".

وكتب بقائي في موقع X: "هذا اعتراف واضح ومُدين بتواطؤ الناتو الفعلي في حرب عدوانية غير مشروعة ضد دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة".

واتهم روتّه الناتو بـ"انتهاك صارخ للقواعد الآمرة للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

وسارعت إيطاليا إلى النأي بنفسها عن تصريحات روتّه، التي قالت وزارة الدفاع إنها "أعطت رسالة مُضللة تمامًا من خلال الخلط بين أنواع الرحلات الجوية المُصرّح بها".

وأوضحت أن إيطاليا سمحت فقط برحلات جوية أمريكية "فنية ولوجستية" بموجب اتفاقيات قائمة مع الولايات المتحدة.

500 طائرة أمريكية تصريحات ترامب إيران والناتو حلف شمال الأطلسي الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران ترامب

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