قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل غدًا لبحث التطورات في إيران ولبنان

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، سيصل إلى إسرائيل غدًا لإجراء مباحثات مع كبار المسئولين الإسرائيليين.

وأضافت الصحيفة أن كوبر سيعقد خلال زيارته اجتماعات مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وأشارت إلى أن المحادثات ستركز على التطورات المتعلقة بالساحة الإيرانية، بما في ذلك التنسيق الأمني والاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتقييمات الاستخباراتية الراهنة، والاستعدادات المشتركة في مواجهة التهديدات الإقليمية.

كما يتوقع أن تتناول المباحثات الأوضاع على الحدود الشمالية لإسرائيل، والتطورات في لبنان، والقضايا المرتبطة بالعمليات العسكرية ضد حزب الله.