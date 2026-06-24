روبيو ووزير خارجية ألمانيا يؤكدان أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الألماني يوهان فاديفول، أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان اليوم الأربعاء- أن روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع فاديفول، تناول المحادثات الجارية مع إيران، حيث شدد الجانبان على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، ومنع طهران من تطوير أو حيازة أسلحة نووية.

كما بحث الوزيران، الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الألماني إلى واشنطن الأسبوع المقبل، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة.