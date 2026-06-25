"الشيوخ الأمريكي" يغير تصويته بشأن حرب إيران وترامب يرحب

أجرى مجلس الشيوخ الأمريكي، تصويتا جديدا بشأن القرار الذي يهدف إلى سحب القوات الأمريكية من حرب إيران، والذى أتى بنتيجة مرضية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك بعد تعرض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لانتقادات لاذعة من ترامب لمعارضتهم حربه على إيران، واعتبر ذلك وقوفا في صف إيران.

وفي التصويت الجديد، غير عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان، راند بول، وبيل كاسيدي، تصويتهما هذه المرة، إذ كانا قد صوتا سابقا لخفض صلاحيات ترامب في الحرب على إيران، إلا أنه هذه المرة امتنع بول عن التصويت، بينما صوت كاسيدي ضد تمرير قرار خفض الصلاحيات.

كما صوتت الجمهوريتان سوزان كولينز وليزا موركوفسكي مرة أخرى لصالح القرار، بينما صوت الديمقراطي جون فيترمان ضده مجددا، لتصبح النتيجة النهائية بذلك 50 ضد قرار خفض صلاحيات ترامب في الحرب، مقابل 47 معه.

ومن جانبه، رحب ترامب بنتائج التصويت الجديد، وكتب على منصته "تروث سوشيال": "غير مجلس الشيوخ للتو نتيجة التصويت المتعلقة بإيران من 50 مع قرار الحد من الصلاحيات مقابل 48 ضده، إلى 50 ضد القرار مقابل 47 معه".

وأضاف الرئيس الأمريكي "غير كل من راند بول وبيل كاسيدي موقفهما"، معتبرا أن "هذا التصويت يوجه رسالة تحذير إلى إيران".