ألمانيا تعرض إرسال 6 طائرات نقل عسكري لدعم جهود الإنقاذ في فنزويلا

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قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن بلاده عرضت إرسال ست طائرات نقل عسكري من أجل مساعدة فنزويلا في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الزلزالين القويين.

وأضاف بيستوريوس - في بيان نقلته قناة "دويتشه فيله" الألمانية في نسختها الإنجليزية اليوم الخميس - أن القوات المسلحة الألمانية على أهبة الاستعداد، ويمكنها توفير ما يصل إلى ست طائرات نقل في أقرب وقت بمجرد طلب الدعم من برلين.

وكان الزلزالان القويان اللذان ضربا فنزويلا وبلغت شدتهما 7.2 درجة و7.5 درجة على مقياس ريختر قد تسببا في حدوث أضرار جسيمة وإغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي قرب العاصمة "كاراكاس".

وقد أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا دلسي رودريجيز في وقت سابق اليوم مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة 700 آخرين جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد.