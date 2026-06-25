إيران تهدد إسرائيل: انسحبوا من لبنان وإلا ستُجبرون على الفرار في خزي

قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، إسرائيل قائلاً: "يجب عليكم مغادرة لبنان بأكمله، لأن هذه الأرض ساحة صمود ومقاومة".



وأضاف: "إذا لم تغادروا لبنان اليوم طواعيةً، فستُجبرون غدًا على الفرار في خزي وهزيمة مُذلة".

وفي سياق متصل، ألقى وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كلمةً في مؤتمر "الحرب الاقتصادية" الذي عقده المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الدفاع، وتناول فيها الحرب مع إيران.

وقال إن النظام الإيراني، بدلاً من استثمار موارد الدولة في تحسين حياة المواطنين الإيرانيين، اختار الاستثمار في الإرهاب.

وأضاف: "كل دولار يصل إلى إيران هو دولار قد يجد طريقه إلى حزب الله، وحماس، والحوثيين، وغيرهم من وكلاء الإرهاب". لذا، قال: "لا يجب أن نكتفي بما حققناه حتى الآن".