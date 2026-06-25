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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تطلق أطلس الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لتوثيق 623 موقعا ومعلما

السعودية تطلق أطلس الحرمين الشريفين
السعودية تطلق أطلس الحرمين الشريفين
الديب أبوعلي

نظمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، ورشة عمل مشروع "أطلس الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة" بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات، بحضور المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، ومشاركة نخبة من المختصين والباحثين والخبراء في المجالات الجيومكانية والتاريخية والعلمية ذات الصلة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، خلال الورشة، أن المملكة العربية السعودية تواصل، في ظل قيادتها الرشيدة، توظيف إمكاناتها وتقنياتها الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وضيوف الرحمن، من خلال منظومة وطنية متكاملة تجمع الخبرات المتخصصة والتكامل المؤسسي، وتعزز الاستفادة من المعلومات الجيومكانية في دعم الخدمات وصناعة القرار.

وأوضح أن مشروع "أطلس الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة" يمثل نقلة نوعية في مجال توثيق وتوفير المعلومات الجيومكانية لأطهر بقاع الأرض، من خلال إنشاء مرجع وطني متكامل يجمع الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ضمن إطار موحد يتميز بالدقة والشمولية، مع الاستفادة من أحدث تقنيات المسح والتوثيق.

وأشار آل صايل إلى أن المشروع سيشكل مرجعًا علميًا موثوقًا للأجيال القادمة، يسهم في حفظ الموروث التاريخي والثقافي والديني للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ويدعم تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، فضلًا عن مساندة صناع ومتخذي القرار.

وفي هذا السياق، أنشأت الهيئة مركز الأطالس بوصفه الجهة الوطنية المتخصصة في تطوير وإنتاج وتحديث الأطالس الوطنية والمتخصصة، والإشراف على مشروعاتها، وإعداد الأطر التنظيمية والمعايير المرتبطة بها، إلى جانب تطوير المحتوى الجيومكاني والتاريخي والمعرفي، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية، وتطوير الحلول الرقمية للأطالس الوطنية؛ بما يسهم في بناء مراجع وطنية موثوقة تحفظ الذاكرة المكانية للمملكة وتدعم التخطيط وصناعة القرار.

أطلس الحرمين والمشاعر المقدسة

واستعرضت الورشة المنهجية العلمية ومنجزات المرحلة الأولى من المشروع، التي شملت حصر المعالم والمواقع، وجمع المصادر والمراجع التاريخية والعلمية، والتحقق من المعلومات ومراجعتها، والاستفادة من قواعد البيانات الجيومكانية والصور الفضائية والزيارات الميدانية، وفق معايير علمية دقيقة تراعي طبيعة المعالم الدينية والتاريخية والجغرافية والأثرية.

كما ناقشت الجلسات الحوارية آليات دراسة المواقع المندثرة أو المختلف على تحديد مواضعها، من خلال المقارنة بين المصادر الأصلية والخرائط التاريخية والروايات الموثقة والدراسات الحديثة، إضافة إلى توظيف التقنيات الجيومكانية لتحديد الإحداثيات الدقيقة للمعالم وربطها بالخرائط والصور والمحتوى الرقمي ذي الصلة.

ويغطي المشروع حاليًا توثيق 623 موقعًا ومعلمًا، تشمل 315 موقعًا في المدينة المنورة، و210 مواقع في مكة المكرمة، و98 موقعًا في المشاعر المقدسة، ضمن منظومة توثيق موحدة تجمع بين المحتوى الجيومكاني والتاريخي والمعرفي.

وأثمرت أعمال المشروع عن إعداد أكثر من 1200 صفحة علمية متخصصة، وأكثر من 300 بطاقة تعريفية، وجمع ما يزيد على 1000 صورة ووثيقة بصرية، وإنتاج أكثر من 250 خريطة ورسمًا توضيحيًا، إلى جانب إعداد أكثر من 350 مقارنة تاريخية وعمرانية، بالاعتماد على أكثر من 500 مرجع ومصدر علمي موثوق.

ويستهدف المشروع تطوير أكثر من 50 طبقة جيومكانية، وإنشاء أكثر من 15 قاعدة بيانات متخصصة، وربط أكثر من 250 موقعًا بإحداثيات دقيقة، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية وجيومكانية متقدمة للمواقع المرتبطة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وتضمنت أعمال الورشة ثلاث جلسات علمية وست أوراق علمية متنوعة تناولت تطبيقات المعلومات الجيومكانية في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، شملت رصد الجزر الحرارية الحضرية على شبكة المشاة، وتحسين إدارة النفايات، وإعداد خرائط مخاطر السيول، إضافة إلى استعراض نماذج من الرسائل العلمية والدراسات المتخصصة.

كما أقامت الهيئة جناحًا مصاحبًا للورشة استعرضت من خلاله المشروع وأبرز مخرجاته عبر مواد بصرية وخرائط ومشاهد جوية ومعروضات تفاعلية وملصقات علمية، وشهد إقبالًا واسعًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخبراء والمختصين.

ويأتي المشروع امتدادًا لدور الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والإشراف على مكوناته الوطنية، بما يسهم في رفع جودة البيانات الجيومكانية وتعزيز تكاملها وتعظيم الاستفادة منها على المستوى الوطني، إلى جانب مسؤوليتها في الإشراف على إصدار أطالس المملكة العربية السعودية وتحديثها وتطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

السعودية المملكة العربية السعودية جامعة الملك عبدالعزيز أطلس الحرمين الشريفين الحرمين الشريفين الديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري الهيئة العامة للمساحة والمعلومات مكة المكرمة الهيئة العامة للمساحة

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