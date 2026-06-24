وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه التركي والقرغيزي المستجدات الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، آخر المستجدات الإقليمية وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي اتصال هاتفي آخر، بحث وزير الخارجية السعودي مع وزير خارجية قيرغيزستان جينبيك كولوباييف العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

وخلال الاتصال، هنأ الأمير فيصل بن فرحان قيرغيزستان بمناسبة انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2028، معربًا عن تطلعه إلى إسهامها في دعم جهود المجلس الرامية إلى تعزيز السلم.