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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل غلق تنسيق المرحلة الأولى.. إعلامي يحذر الطلاب من التسرع في ترتيب الرغبات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
رحمة سمير

حذر الإعلامي شادي، خلال تقديمه برنامج «صباح الخير يا مصر»، طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من السماح للقلق والتوتر بالتأثير على قراراتهم خلال الساعات الأخيرة من تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى.

وأكد شادي أهمية ترتيب الرغبات بعناية، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بكتابة أكبر عدد ممكن من الكليات، وإنما باختيار الرغبات وترتيبها وفقًا لميول الطالب وقدراته وطموحه، خاصة أن كل رغبة يتم تسجيلها قد تؤثر في نتيجة الترشيح النهائية.

وأوضح أن الطالب الراغب في الالتحاق بتخصص معين، مثل الطب أو الصيدلة، عليه تسجيل الكليات التي يرغب فيها وفق ترتيب واضح، وعدم الاعتماد على توقعات الأصدقاء أو المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بالفعل لا يزال أمامهم وقت لمراجعة الترتيب وتعديله قبل غلق باب التسجيل، مشددًا على ضرورة التأكد من حفظ الرغبات والبيانات النهائية قبل انتهاء الموعد المحدد.

كما حذر شادي من التعامل مع التوزيع الجغرافي باعتباره مرتبطًا فقط بعنوان السكن المدون في بطاقة الرقم القومي، موضحًا أن قواعد التوزيع ترتبط بالإدارة التعليمية التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة.

وشدد على أهمية دور أولياء الأمور في مساعدة أبنائهم على مراجعة الرغبات، مع ترك القرار النهائي للطالب بما يتناسب مع قدراته وطموحاته، وعدم اختيار كلية لمجرد ارتفاع مجموعها أو شهرتها.

وفي رسالة أخيرة للطلاب، دعا شادي إلى الهدوء والتركيز خلال الساعات الأخيرة من التنسيق، ومراجعة الرغبات جيدًا، محذرًا من إجراء تعديلات متسرعة لمجرد الخوف من ضياع فرصة أو التأثر بتوقعات متداولة.

https://web.facebook.com/reel/2318758232229934 

الإرشاد_التعليمي أولياء_الأمور الثانوية_العامة «صباح الخير يا مصر» طلاب الثانوية العامة

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