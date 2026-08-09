من 236 إلى 231 درجة.. محافظ بني سويف يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام

اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام من 236إلى 231 درجة، بجانب تخفيض تنسيق القبول بمدارس الخدمات للثانوى العام من 210 درجة إلى 209 درجة،للعام الدراسي 2026/2027 ،وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء عن أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة الثانوي العام،وفي ضوء مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك خلال لقائه"اليوم" الدكتور عصام عبد المهدي عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي حضور السكرتير العام الأستاذ كامل على غطاس، لاعتماد المذكرة التي تقدم بها، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 2025/2026،وصل إلى 64 ألف و828 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين42 ألف و131 طالباً وطالبة،في حين يبلغ عدد الفصول المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المحافظة 370 فصلاً، بعد النزول بالحد الأدني للقبول بمقدار" 5 درجات"، بجانب الموافقة على تخفيض تنسيق قبول الطلاب بمدارس "الخدمات" للثانوي العام بمقدار درجة واحدة ليصبح 209 بدلا من 210 درجة .

