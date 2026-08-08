وكيل تعليم بني سويف يناقش مع مسئولي التنسيق خطة العمل خلال الفترة المقبلة

عقد الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعًا مع مسئولي التنسيق بالمديرية، لمناقشة خطة العمل وآليات التنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق الانضباط والعدالة في توزيع أعضاء هيئة التعليم وفقًا للاحتياجات الفعلية.



جاء ذلك بحضور الدكتور هاني رجائي، مدير عام التعليم العام، وأشرف عبد العليم، مدير إدارة الأمن.



وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بأعمال التنسيق، وآليات سد العجز وتحقيق التوازن في أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية، مع التأكيد على أهمية الدقة والشفافية في تنفيذ أعمال التنسيق، ومراعاة الضوابط والتعليمات المنظمة.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة للمرحلة المقبلة، وسرعة التعامل مع أي معوقات أو تحديات، بما يسهم في انتظام العملية التعليمية وتهيئة بيئة تعليمية مستقرة مع بداية العام الدراسي الجديد.



وأكد الدكتور عصام عبد المهدي عمارة أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الإدارات والأقسام المعنية، والعمل بروح الفريق، بما يحقق الصالح العام ويضمن حسن سير العمل داخل مدارس المحافظة.