برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي في معسكر إسبانيا

وضع الدكتور أحمد رمضان، طبيب التغذية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا خاصًّا لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي خلال معسكر إعداد الفريق بإسبانيا.

ووضع طبيب التغذية البرنامج الغذائي بالتنسيق مع الجهازين الفني والطبي خلال معسكر الإعداد، من أجل الوصول باللاعبين لأفضل معدل بدني، قبل انطلاقة الموسم الجديد.

إمداد اللاعبين بالفيتامينات والمعادن

ويتضمن البرنامج الغذائي إمداد اللاعبين بالفيتامينات والمعادن والعناصر الطبيعية، وفقًا للقياسات الخاصة بكل لاعب، بما يسهم في زيادة القدرة على التحمل وبذل أقصى مجهود بالشكل المطلوب.

إمداد اللاعبين بالمشروبات

ويشمل أيضًا البرنامج إمداد اللاعبين بالمشروبات التي تساعد في عملية الاستشفاء والحفاظ على الكتلة العضلية بمعدلات مدروسة.

ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى يوم 20 أغسطس الجاري، يتخلله عدد من المباريات الودية التي يخوضها الفريق من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل بداية الموسم.