الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد إمام عاشور.. وينتظر رد اللاعب

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات مفاوضات القلعة الحمراء مع اللاعب بشأن تمديد وتعديل عقده خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر إن النادي الأهلي رفع عرضه المالي من أجل تجديد عقد إمام عاشور، الذي ينتهي حاليًا في عام 2028، في ظل رغبة إدارة النادي في الحفاظ على اللاعب باعتباره أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق.

وأوضح المصدر أن العرض الجديد المقدم من الأهلي يتضمن حصول إمام عاشور على 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه عوائد إعلانية من خلال شركة الكرة والرعاة، بخلاف 15 مليون جنيه حوافز ومكافآت ومميزات إضافية مرتبطة ببعض البنود والإنجازات.

وأشار إلى أن العرض يتضمن كذلك مكافآت مرتبطة بتتويج الأهلي بالبطولات، سواء بطولة الدوري المصري أو البطولات القارية، إلى جانب عدد من المميزات الأخرى التي ستكون ضمن العقد الجديد حال الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن المشاورات تجري حاليًا بين إمام عاشور ووكيله، من أجل دراسة العرض الأهلاوي بكافة تفاصيله، خاصة ما يتعلق بالقيمة المالية والعوائد الإعلانية والحوافز والمميزات الإضافية.

وأكد أن اللاعب لم يرسل رده النهائي إلى إدارة الأهلي حتى الآن، حيث يسعى مع وكيله للوصول إلى القرار المناسب قبل حسم موقفه بشكل رسمي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين، وهناك رغبة متبادلة في الوصول إلى اتفاق يضمن استمرار إمام عاشور داخل صفوف الأهلي خلال السنوات المقبلة.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقيم معسكر إعداد الموسم الجديد حالياً في إسبانيا تحت قيادة المغربي الحسين عموتة قبل انطلاق الدوري المصري لكرة القدم والمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية.