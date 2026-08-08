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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الميركاتو المصري يقترب من خط النهاية.. صفقات الأهلي وتحركات بيراميدز وأزمة قيد الزمالك

الدوري المصري
الدوري المصري
منتصر الرفاعي

تقترب فترة الانتقالات الصيفية في الدوري المصري الممتاز من خط النهاية وسط تحركات مكثفة من الأندية لحسم صفقاتها الأخيرة وتدعيم صفوفها قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2026-2027 حيث تسعى مختلف الأندية لاستغلال الساعات المتبقية من الميركاتو لإتمام احتياجاتها الفنية خاصة الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ومع اقتراب الموعد النهائي لغلق باب القيد، تتجه أنظار الجماهير إلى الأندية الكبرى، لمعرفة آخر تحركاتها في سوق الانتقالات وما إذا كانت الساعات الأخيرة ستشهد صفقات جديدة أو تغييرات في قوائم الفرق قبل انطلاق الموسم.

15 أغسطس.. الموعد الأخير لغلق باب القيد

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 15 أغسطس 2026 موعدا نهائيا لغلق باب القيد الصيفي أمام أندية الدوري الممتاز ليصبح أمام الأندية أيام قليلة لإنهاء إجراءات تسجيل الصفقات الجديدة وقيد اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتكثف الأندية تحركاتها خلال الفترة الحالية لحسم الملفات العالقة، خاصة أن انتهاء فترة القيد سيغلق الباب أمام تسجيل أي صفقات جديدة حتى موعد الانتقالات الشتوية.

الزمالك يواجه أزمة إيقاف القيد

ويأتي الزمالك في مقدمة الأندية التي تواجه تحديات خلال فترة الانتقالات الحالية بسبب استمرار أزمة إيقاف القيد وهو ما يحد من قدرة النادي على إبرام وتسجيل صفقات جديدة.

وتعمل إدارة الزمالك على التعامل مع الأزمة ومحاولة ترتيب أوضاع الفريق وقائمته الحالية، في ظل الحاجة إلى تدعيم عدد من المراكز انتظارا لحل الملفات التي تسببت في إيقاف القيد ورفع العقوبة.

الأهلي يدعم صفوفه بعدد من الصفقات

على الجانب الآخر، يدخل الأهلي الموسم الجديد بقائمة شهدت عددا من التدعيمات خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار سعي الإدارة لتجهيز الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وضمت أبرز صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي سفيان بنجديدة، وأقطاي عبد الله، وعلي محمود، والجزائري منصف بقرار إلى جانب أحمد خالد كباكا الذي عاد إلى صفوف الفريق بعد انتهاء فترة إعارته.

وتترقب جماهير الأهلي ما إذا كانت إدارة النادي ستكتفي بالصفقات التي أبرمتها أم ستتحرك لإتمام تدعيمات جديدة قبل غلق باب القيد.

بيراميدز يواصل التحرك في سوق الانتقالات

ويواصل بيراميدز تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية بهدف الحفاظ على قوة قائمته ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.

ونجح مسؤولو بيراميدز في إتمام التعاقد مع الثنائي خالد عوض، ضمن خطة تدعيم الفريق، فيما تواصل الإدارة دراسة احتياجات الجهاز الفني قبل الوصول إلى الموعد النهائي لغلق باب القيد.

وقد تشهد الساعات الأخيرة من الميركاتو تحركات جديدة من جانب بيراميدز، خاصة مع استمرار الأندية في إعادة ترتيب قوائمها وحسم الملفات الخاصة بالراحلين والقادمين.

21 أغسطس.. انطلاق الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027 يوم الجمعة 21 أغسطس الجاري، بمشاركة 20 ناديًا في المرحلة الأولى من المسابقة.

ووفق نظام البطولة، يتم تقسيم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعة تنافس على لقب الدوري، وأخرى لتحديد الفرق المهددة بالهبوط، ما يزيد من أهمية الاستعداد الجيد خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة للأندية التي تسعى للمنافسة على المراكز المتقدمة أو الابتعاد عن صراع الهبوط.

ومع اقتراب موعد غلق باب القيد، تترقب جماهير الكرة المصرية الساعات الأخيرة من الميركاتو، وسط توقعات بمزيد من التحركات والصفقات قبل إسدال الستار رسميًا على فترة الانتقالات الصيفية.

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