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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان.. إلغاء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة والبكالوريا الفنية للعام الدراسي 2025-2026

ريما كرامي
ريما كرامي
أ ش أ

أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية ريما كرامي أن مجلس الوزراء قرر إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانوية العامة والباكالوريا الفنية للعام الدراسي 2025-2026، في خطوة استثنائية تهدف إلى معالجة الظروف التربوية الراهنة وضمان استكمال العام الدراسي.

وأوضحت كرامي أن الطلاب سيُمنحون إفادات نجاح استناداً إلى نتائج التقييم المدرسي، شرط أن يكون التلميذ قد حقق معدل نجاح لا يقل عن 9.5 مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي لضمان حقوق الطلاب ومراعاة أوضاعهم التعليمية.

كما أعلنت الوزيرة تنظيم دورة استثنائية للمرشحين من أصحاب الطلبات الحرة، وللتلامذة الراسبين في مدارسهم، إضافة إلى التلامذة الناجحين الذين لديهم حاجة ملحّة للحصول على شهادة رسمية، بما يتيح لهم متابعة دراستهم أو استكمال معاملاتهم الأكاديمية والإدارية.

وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية ريما كرامي الامتحانات الرسمية الثانوية العامة الباكالوريا لبنان

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