لبنان.. إلغاء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة والبكالوريا الفنية للعام الدراسي 2025-2026

أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية ريما كرامي أن مجلس الوزراء قرر إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانوية العامة والباكالوريا الفنية للعام الدراسي 2025-2026، في خطوة استثنائية تهدف إلى معالجة الظروف التربوية الراهنة وضمان استكمال العام الدراسي.

وأوضحت كرامي أن الطلاب سيُمنحون إفادات نجاح استناداً إلى نتائج التقييم المدرسي، شرط أن يكون التلميذ قد حقق معدل نجاح لا يقل عن 9.5 مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي لضمان حقوق الطلاب ومراعاة أوضاعهم التعليمية.

كما أعلنت الوزيرة تنظيم دورة استثنائية للمرشحين من أصحاب الطلبات الحرة، وللتلامذة الراسبين في مدارسهم، إضافة إلى التلامذة الناجحين الذين لديهم حاجة ملحّة للحصول على شهادة رسمية، بما يتيح لهم متابعة دراستهم أو استكمال معاملاتهم الأكاديمية والإدارية.