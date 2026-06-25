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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعادة انتخاب سلطنة عُمان لعضوية لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة

إعادة انتخاب سلطنة عُمان لعضوية لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة
إعادة انتخاب سلطنة عُمان لعضوية لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة
الديب أبوعلي

انتخبت سلطنةُ عُمان للمرة الثانية على التوالي عضوًا في لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المُتّحدة للفترة (2027-2031)، خلال الانتخابات التي عُقدت على هامش الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل، في مقرِّ الأمم المتحدة بنيويورك.

وتأتي إعادة انتخاب سلطنة عُمان في عضوية لجنة حقوق الطفل للمرة الثانية على التوالي لتؤكد على المكانة التي تتمتع بها سلطنةُ عُمان على الصعيد الدولي، وحرص الدول الأعضاء على أن تكون ممثلة في هذه اللجنة ذات الأهمية.

لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة

وستوفر عضوية سلطنة عُمان الفرص لتعزيز التعاون مع الأعضاء الآخرين، وتسهم بفعالية في تحقيق هدف اللجنة المتمثل في حماية حقوق الأطفال على مستوى العالم، ودعم الطموح المشترك في توفير بيئة آمنة وصحية ومزدهرة لجميع الأطفال.

وتشكل عضوية سلطنة عُمان في لجنة حقوق الطفل تأكيدًا على التزامها الراسخ بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، ومواصلة تكريس جهودها لدفع نهج متوازن وبنَّاء وقائم على التعاون في معالجة قضايا حقوق الطفل على الصعيد العالمي.

وتُمثِّل سلطنة عُمان في اللجنة الدّكتورة ثويبة بنت أحمد البرواني التي تشغل حاليًّا منصب نائب رئيس اللجنة.

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