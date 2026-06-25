صول الدفعة الثامنة من المساعدات الأردنية إلى لبنان عبر معبر المصنع

أعلنت الهيئة العليا للإغاثة وصول الدفعة الثامنة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية إلى معبر المصنع الحدودي، وتضم عشرين شاحنة محمّلة بمواد إغاثية مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة.

وكان في استقبال القافلة نائب رئيس بعثة السفارة الأردنية في لبنان محمد المحادين، وممثل الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد أدمون كعدو، إلى جانب وفد من الهيئة.

وأكد المحادين أن المملكة الأردنية الهاشمية تواصل، بتوجيهات ملكية سامية، دعمها للأشقاء اللبنانيين .. مشيراً إلى أن هذه القافلة تشكل التاسعة على المستوى الأردني والثامنة ضمن القوافل الدولية، وتتألف من عشرين شاحنة محملة بمواد إغاثية مخصصة للمحتاجين والمتضررين.

من جهته، أعرب العميد كعدو عن شكره وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني وللمملكة الأردنية الهاشمية على هذه المبادرة الإنسانية، معتبراً أنها تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والأردن. كما توجه بالشكر إلى السفير الأردني وليد الحديد ونائب رئيس البعثة محمد المحادين وأعضاء السفارة الأردنية في بيروت على جهودهم ومتابعتهم المستمرة لضمان وصول المساعدات إلى النازحين اللبنانيين.