إشادة عربية كبيرة بدور القيادة المصرية في دعم قضايا الأمة

أشاد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم منظومة العمل العربي المشترك، والدفاع عن القضايا العربية، وترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل تمثل ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك بما تمتلكه من ثقل سياسي وتاريخي ومكانة راسخة على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، حيث جرى بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك، ودور البرلمان العربي في دعم المواقف العربية والتعبير عن تطلعات الشعوب العربية، بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة والدفاع عن المصالح العربية المشتركة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن بالغ تقديره للدولة المصرية بكافة مؤسساتها على ما تقدمه من دعم متواصل وغير محدود للبرلمان العربي منذ تأسيسه، وما توفره من كل سبل النجاح لتمكينه من أداء رسالته البرلمانية العربية، بما يعكس إيمان مصر الراسخ بأهمية الدبلوماسية البرلمانية كأحد المسارات الداعمة للعمل العربي المشترك.

إشادة عربية بالدور المصري

كما ثمن رئيس البرلمان العربي الدور البارز الذي تقوم به وزارة الخارجية المصرية بقيادة معالي الدكتور بدر عبد العاطي، مشيدًا بالنهج الحكيم والمتوازن الذي تنتهجه الدبلوماسية المصرية في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وما تبذله من جهود مخلصة للدفاع عن المصالح العربية، وتعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، وترسيخ حضور الموقف العربي في مختلف المحافل الدولية.

وأكد رئيس البرلمان العربي حرص البرلمان على مواصلة التنسيق والتعاون مع جمهورية مصر العربية، بما يعزز من فعالية العمل العربي المشترك، ويسهم في توحيد المواقف العربية إزاء القضايا والتحديات الراهنة، ويخدم مصالح الشعوب العربية وتطلعاتها نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

ومن جانبه، أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الاعتزاز بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي وما يقوم به من جهود لدعم المواقف العربية، وتعزيز حضور الصوت العربي في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للدول العربية ويعبر عن تطلعات شعوبها، مرحبًا بانعقاد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يوم 27 يونيو في القاهرة.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المقرر انعقاده في القاهرة، في تعزيز التنسيق البرلماني العربي، والخروج برؤية موحدة تدعم القضايا العربية، وتواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة العمل البرلماني العربي ودوره في خدمة المصالح العربية المشتركة.

https://youtu.be/VIwMgGBjJHM