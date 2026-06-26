جيش الاحتلال يسقط منشورات على جنوب لبنان ويطالب السكان بالابتعاد

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أسقطت منشورات فوق بلدة المنصوري جنوب لبنان، بالقرب من صور.

وجاء في المنشورات: "منطقة خطر! ابتعدوا! أي اقتراب من قوات الجيش الإسرائيلي يعرضكم للخطر"، ولم يصدر أي تأكيد فوري من الجيش الإسرائيلي، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي احتياطي، وإصابة آخر خلال حادث أثناء عملية عسكرية في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجندي القتيل هو باسل سويد، 32 عامًا، من سكان بيكين، سائق في الكتيبة 75 التابعة للواء المدرع السابع، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأفاد جيش الاحتلال أن سويد لقي حتفه عندما انقلبت شاحنته المخصصة للتزود بالوقود في حادث أثناء عملية عسكرية.

كما أصيب جندي مقاتل من الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة في الحادث نفسه، ونُقل إلى المستشفى، وتم إبلاغ عائلته أيضًا.