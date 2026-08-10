ظهور لافت لكارولين عزمي عبر إنستجرام

شاركت الفنانة كارولين عزمي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت كارولين عزمي الانظار بأطلالة جذابة لافته ،حيث أرتدت فستان باللون الأصفر،ليكشف عن جمالها وأناقتها.

وكانت كارولين عزمي قد شاركت مؤخرًا في مسلسل "فهد البطل"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، وعصام السقا، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.