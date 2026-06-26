لبنان وجورجيا يبحثان تعزيز التعاون في الإصلاح الإداري والتحول الرقمي وجذب الاستثمارات

استهل وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية اللبناني “فادي مكي”، زيارته الرسمية إلى جورجيا، بسلسلة لقاءات مع مسؤولين جورجيين، تناولت الاستفادة من التجربة الجورجية في حوكمة العمل الحكومي، وتطوير الخدمات العامة، والتحول الرقمي، وتعزيز بيئة الاستثمار.

وبحث "مكي" مع كبار المسئولين، آليات تطوير الإدارة العامة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، واعتماد نماذج حديثة مثل "النافذة الواحدة" و"قاعة الخدمة العامة".

كما اتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإصلاح الإداري والتحول الرقمي.

واختتم الوزير لقاءاته، باجتماع مع رجال أعمال من الجالية اللبنانية في جورجيا، مؤكدًا أن الاستفادة من التجربة الجورجية من شأنها دعم جهود تحديث الإدارة العامة في لبنان، وتعزيز بيئة الاستثمار؛ بما يسهم في رفع ثقة المواطنين والقطاع الخاص بالدولة.