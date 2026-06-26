جيش الاحتلال يعلن السيطرة الكاملة على "تلة علي الطاهر" جنوبي لبنان

قالت الناطقة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، اليوم الجمعة، إن القوات الإسرائيلية "تحاصر تلة علي الطاهر بجنوب لبنان بشكل تام".

وأضافت إيلا واوية - في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية" - إن القوات الإسرائيلية لم تدخل إلى النفق الموجود في المنطقة، لكنها تحاصره بشكل تام.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، قد طالب باستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب ورفض أي اتفاق لوقف إطلاق النار، معتبرا أن لبنان يجب أن يكون ملعبا لدولة الاحتلال.

وتأتي تصريحات بن جفير مع بدء الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتمثل هذه الجولة من المحادثات اللبنانية ـ الإسرائيلية، عقب 4 جولات سابقة بين الجانبان انطلقت في إبريل، جزءا من مسار يهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي.