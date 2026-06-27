عمرو أديب : منتخب مصر صنع تاريخًا في كأس العالم .. متخافوش من حد .. وخلّيكم طماعين

قال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، إن منتخب مصر الحالي يعد من أفضل الأجيال التي شاهدها، مشيرًا إلى أن الأداء الذي يقدمه اللاعبون لم يتحقق من قبل، وقد يحتاج الجمهور إلى سنوات طويلة لرؤية جيل مماثل.

وأضاف أن المنتخب نجح في تغيير الصورة الذهنية عن الكرة المصرية، بعدما أصبح ينافس بقوة ويقدم أداءً هجوميًا أمام كبار المنتخبات.

إشادة بالأرقام والأداء الهجومي

وأكد أديب أن أرقام المنتخب المصري أمام إيران عكست تفوقًا واضحًا، سواء في الاستحواذ أو صناعة الفرص أو التسديد على المرمى، لافتًا إلى أن المنتخب لم يعد يكتفي بالدفاع، بل أصبح يمتلك شخصية هجومية واضحة داخل الملعب.

وأشار إلى أن لاعبين مثل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش وزيزو وباقي عناصر المنتخب قدموا مستويات مميزة تؤكد تطور الكرة المصرية.

رسالة للاعبين: لا تخافوا من أحد

ووجه عمرو أديب رسالة مباشرة للاعبي منتخب مصر، مطالبًا إياهم بمواصلة الطموح وعدم الالتفات إلى قوة المنافسين في الأدوار المقبلة.

وأكد أن المنتخب أثبت قدرته على مقارعة المنتخبات الكبرى، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب الإيمان بالقدرة على تحقيق إنجاز أكبر.

إشادة خاصة بمحمد صلاح

ولفت إلى أن محمد صلاح لا يزال يمثل أحد أبرز أسلحة المنتخب المصري، مشيرًا إلى أن نجوميته تجاوزت حدود الملاعب، وأصبحت محل تقدير عالمي، مؤكدًا أن وجوده يمنح المنتخب ثقة كبيرة داخل الملعب.