مهيب : غياب فتوح عن مواجهة أستراليا .. وكريم حافظ يدخل حسابات جهاز المنتخب

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، عن اقتراب غياب أحمد فتوح عن مباراة منتخب مصر المقبلة أمام أستراليا.

أحمد فتوح

وأضاف مهيب أن الجهاز الفني بدأ تجهيز البديل، حيث دخل كريم حافظ بقوة في حسابات المباراة، ليصبح المرشح الأبرز لتعويض فتوح في مركز الظهير الأيسر حال تأكد غيابه بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني القرار النهائي خلال الساعات المقبلة، قبل الإعلان عن القائمة والتشكيل النهائي للمباراة.

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، آخر تطورات الحالة الصحية لثنائي منتخب مصر محمد عبد المنعم وأحمد فتوح، عقب الإصابات التي تعرضا لها خلال مواجهة إيران في كأس العالم.

مدافع المنتخب

وقال الدرندلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إن إصابة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب ليست مقلقة، مؤكدًا أن اللاعب يخضع للمتابعة الطبية، وهناك فرصة كبيرة للحاق بالمباراة المقبلة في ظل وجود فترة زمنية تصل إلى أسبوع قبل اللقاء.

وأضاف أن الجهاز الطبي يواصل متابعة حالة اللاعب بشكل مستمر، معربًا عن أمله في اكتمال جاهزيته والعودة سريعًا للمشاركة مع الفراعنة.

مباراة الجمعة المقبلة

وفيما يخص أحمد فتوح، الظهير الأيسر للمنتخب، أوضح الدرندلي أن إصابته قد تحتاج إلى فترة أطول من الراحة والتأهيل، مشيرًا إلى احتمالية غيابه عن مباراة الجمعة المقبلة حال عدم اكتمال شفائه.

جاهزية المنتخب خلال مشواره

وأكد نائب رئيس اتحاد الكرة أن الجهاز الفني يتابع جميع الحالات المصابة بدقة، بهدف تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل المواجهة القادمة، والحفاظ على جاهزية المنتخب خلال مشواره في البطولة.