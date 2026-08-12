بسبب خطبة فتاة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء، واثنان منهم يرتديان كمامات، بالإسكندرية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 أغسطس، حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بين طرف أول: أحد الأشخاص، وفتاة، وطرف ثان: 5 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لخلافات بين الأول وأحد أفراد الطرف الثانى حول خطبة الفتاة من الطرف الأول، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب والتلويح باستخدام "أسلحة بيضاء وعصا خشبية".

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط "3 أسلحة بيضاء – عصا خشبية – زجاجة بنزين"، المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





