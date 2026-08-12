طريقة الحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية والأوراق المطلوبة 2026

تصدرت منحة الزواج محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة اهتمام أصحاب ومستحقي المعاشات بالتعرف على تفاصيل المنحة التي تصرفها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باعتبارها إحدى المزايا التي يقررها قانون التأمينات الاجتماعية لبعض الفئات عند توقف استحقاق المعاش بسبب الزواج.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قيمة منحة الزواج، والفئات التي يحق لها الحصول عليها، والشروط الواجب توافرها، إلى جانب المستندات المطلوبة وخطوات التقدم للحصول على المنحة.

من يحق له صرف منحة الزواج؟

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن البنات أو الأخوات المستحقات للمعاش يحق لهن الحصول على منحة الزواج عند إيقاف صرف المعاش بسبب الزواج، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

منحة الزواج

وتُصرف المنحة للمستحقة مرة واحدة فقط، وتُحتسب قيمتها على أساس المعاش المستحق عن الشهر الذي تم فيه الزواج.

ما قيمة منحة الزواج من التأمينات؟

تبلغ قيمة منحة الزواج ما يعادل المعاش المستحق لمدة عام كامل، أي 12 شهرًا.

ويتم احتساب قيمة المنحة وفق قيمة المعاش المستحق للمستفيدة في شهر الزواج، ثم تُصرف لها دفعة واحدة، لتوفير دعم مالي لها عند بدء حياتها الزوجية.

شروط صرف منحة الزواج 2026

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية لاستحقاق منحة الزواج، وتشمل:

أن تكون المتقدمة مستحقة للمعاش وقت الزواج.

أن يكون سبب وقف صرف المعاش هو الزواج.

ألا تكون المتقدمة قد حصلت على منحة زواج من قبل.

التقدم بطلب صرف المنحة خلال المدة القانونية المحددة.

الأوراق المطلوبة لصرف منحة الزواج

يتعين على المستحقة تجهيز عدد من المستندات عند التقدم للحصول على منحة الزواج، وتشمل:

صورة من وثيقة أو عقد الزواج.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

استيفاء نموذج طلب صرف منحة الزواج رقم 8 .

. تقديم المستندات المطلوبة إلى المنطقة التأمينية المختصة بملف صاحب المعاش.

منحة الزواج

خطوات الحصول على منحة الزواج

يمكن للمستحقة صرف منحة الزواج من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية المختصة بملف صاحب المعاش، ثم تقديم طلب صرف المنحة وإرفاق المستندات المطلوبة.

وتتضمن إجراءات الحصول على المنحة:

التوجه إلى المنطقة التأمينية المختصة بملف صاحب المعاش. تقديم طلب صرف منحة الزواج. إرفاق صورة وثيقة أو عقد الزواج. تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي. استيفاء نموذج طلب صرف منحة الزواج رقم 8. استكمال الإجراءات المطلوبة لصرف قيمة المنحة.

متى يسقط الحق في منحة الزواج؟

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحق في المطالبة بمنحة الزواج يسقط إذا لم يتم التقدم بطلب صرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

لذلك، ينبغي على المستحقة التي تنطبق عليها شروط الحصول على المنحة سرعة التوجه إلى المنطقة التأمينية المختصة وتقديم الطلب والمستندات المطلوبة خلال المدة القانونية، حتى لا تفقد حقها في صرف المنحة.

منحة الزواج.. دعم مالي للمستحقات

وتوفر منحة الزواج دعمًا ماليًا للمستحقات اللاتي يتوقف صرف معاشهن بسبب الزواج، إذ تُصرف المنحة مرة واحدة بقيمة تعادل معاش 12 شهرًا وفق قيمة المعاش المستحق في شهر الزواج.

وتؤكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أهمية استيفاء المستندات والتقدم بطلب الصرف في الموعد القانوني، لضمان الحصول على المستحقات المقررة وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.