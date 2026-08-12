قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
مالاجا الإسباني ينافس الأهلي على خطف محمود صلاح | خاص
حسن الخاتمة.. وفاة مسن ساجدا أثناء الصلاة داخل مسجد في طنطا
شطب 5 أعضاء ولجنة دائمة للرصد.. حزمة قرارات من "الصحفيين" لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة
محمود صلاح بين الأهلي ومالاجا.. القرار النهائي بعد اجتماع غزل المحلة
لم يتحمل الصدمة.. وفاة شاب في نفس لحظة رحيل أمه بمستشفى طوارئ المنصورة
رباط صليبي.. فرج عامر يكشف طبيعة الإصابة الصادمة لـ بلعمري
جميع الأنواع مستمرة.. هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن وقف استيراد الأنسولين
رسمياً.. إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

طريقة الحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية والأوراق المطلوبة 2026

منحة الزواج
منحة الزواج
عبد العزيز جمال

تصدرت منحة الزواج محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة اهتمام أصحاب ومستحقي المعاشات بالتعرف على تفاصيل المنحة التي تصرفها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باعتبارها إحدى المزايا التي يقررها قانون التأمينات الاجتماعية لبعض الفئات عند توقف استحقاق المعاش بسبب الزواج.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قيمة منحة الزواج، والفئات التي يحق لها الحصول عليها، والشروط الواجب توافرها، إلى جانب المستندات المطلوبة وخطوات التقدم للحصول على المنحة.

من يحق له صرف منحة الزواج؟

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن البنات أو الأخوات المستحقات للمعاش يحق لهن الحصول على منحة الزواج عند إيقاف صرف المعاش بسبب الزواج، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

منحة الزواج
منحة الزواج

وتُصرف المنحة للمستحقة مرة واحدة فقط، وتُحتسب قيمتها على أساس المعاش المستحق عن الشهر الذي تم فيه الزواج.

ما قيمة منحة الزواج من التأمينات؟

تبلغ قيمة منحة الزواج ما يعادل المعاش المستحق لمدة عام كامل، أي 12 شهرًا.

ويتم احتساب قيمة المنحة وفق قيمة المعاش المستحق للمستفيدة في شهر الزواج، ثم تُصرف لها دفعة واحدة، لتوفير دعم مالي لها عند بدء حياتها الزوجية.

شروط صرف منحة الزواج 2026

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية لاستحقاق منحة الزواج، وتشمل:

  • أن تكون المتقدمة مستحقة للمعاش وقت الزواج.
  • أن يكون سبب وقف صرف المعاش هو الزواج.
  • ألا تكون المتقدمة قد حصلت على منحة زواج من قبل.
  • التقدم بطلب صرف المنحة خلال المدة القانونية المحددة.

الأوراق المطلوبة لصرف منحة الزواج

يتعين على المستحقة تجهيز عدد من المستندات عند التقدم للحصول على منحة الزواج، وتشمل:

  • صورة من وثيقة أو عقد الزواج.
  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
  • استيفاء نموذج طلب صرف منحة الزواج رقم 8.
  • تقديم المستندات المطلوبة إلى المنطقة التأمينية المختصة بملف صاحب المعاش.
منحة الزواج
منحة الزواج

خطوات الحصول على منحة الزواج

يمكن للمستحقة صرف منحة الزواج من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية المختصة بملف صاحب المعاش، ثم تقديم طلب صرف المنحة وإرفاق المستندات المطلوبة.

وتتضمن إجراءات الحصول على المنحة:

  1. التوجه إلى المنطقة التأمينية المختصة بملف صاحب المعاش.
  2. تقديم طلب صرف منحة الزواج.
  3. إرفاق صورة وثيقة أو عقد الزواج.
  4. تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
  5. استيفاء نموذج طلب صرف منحة الزواج رقم 8.
  6. استكمال الإجراءات المطلوبة لصرف قيمة المنحة.

متى يسقط الحق في منحة الزواج؟

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحق في المطالبة بمنحة الزواج يسقط إذا لم يتم التقدم بطلب صرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

لذلك، ينبغي على المستحقة التي تنطبق عليها شروط الحصول على المنحة سرعة التوجه إلى المنطقة التأمينية المختصة وتقديم الطلب والمستندات المطلوبة خلال المدة القانونية، حتى لا تفقد حقها في صرف المنحة.

منحة الزواج.. دعم مالي للمستحقات

وتوفر منحة الزواج دعمًا ماليًا للمستحقات اللاتي يتوقف صرف معاشهن بسبب الزواج، إذ تُصرف المنحة مرة واحدة بقيمة تعادل معاش 12 شهرًا وفق قيمة المعاش المستحق في شهر الزواج.

وتؤكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أهمية استيفاء المستندات والتقدم بطلب الصرف في الموعد القانوني، لضمان الحصول على المستحقات المقررة وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

منحة الزواج أصحاب ومستحقي المعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قانون التأمينات من يحق له صرف منحة الزواج شروط صرف منحة الزواج 2026 الأوراق المطلوبة لصرف منحة الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

جزيرة الوراق

مرور مواد أو مستلزمات بناء.. بيان هام بشأن جزيرة الوراق الجديدة

بالصور

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري عالميًا بسبب عطل في شاشة العرض

سيارة كامري
سيارة كامري
سيارة كامري

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد