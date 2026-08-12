سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة الدراجات النارية "التروسيكل"، من المواطنين بأسلوب "قطع الأسلاك" بالقاهرة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بإكتشافه سرقة مركبة "تروسيكل" الخاص به حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضافا بارتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط مركبات "التروسيكل" المستولى عليها لدى عملائهما"سيئا النية" (عاطلان "لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة القسم) أمكن ضبطهما ، وضبط بحوزة أحدهما (فرد خرطوش).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.