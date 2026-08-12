القبض على شخص يدير ستوديو صوت بدون تصريح في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المالك والمدير المسئول عن ستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



رصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة ستوديو تسجيل صوتى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً من الجهات المعنية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الستوديو المشار إليه، وأمكن ضبط المالك والمدير المسئول، وضُبط بحوزته “وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج – وحدة تسجيل صوتى كاملة”.

بمواجهته، اعترف بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق الستوديو المشار إليه.





