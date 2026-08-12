سفير فنزويلا: نتطلع لاستكمال مشروع اتفاقية النقل الجوي مع مصر وفتح آفاق جديدة

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، ويلمر أومار بارينتوس، سفير جمهورية فنزويلا لدى القاهرة، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون في مجال الطيران المدني، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء المهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ولمياء سامي، مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور سامح الحفني بالسفير الفنزويلي والوفد المرافق له، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته إلى حكومة وشعب جمهورية فنزويلا في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له البلاد.

وتناول اللقاء مناقشة مستجدات مشروع اتفاقية النقل الجوي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فنزويلا، والإجراءات اللازمة لاستكماله، بما يسهم في وضع إطار تنظيمي يدعم تنمية الحركة الجوية وتعزيز فرص الربط الجوي بين البلدين.

وأكد الدكتور سامح الحفني حرص وزارة الطيران المدني على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق اللازم لشركات الطيران الفنزويلية، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة، بما يسهم في تيسير أعمالها وتعزيز فرص تشغيل رحلات جوية بين البلدين، ودعم حركة السفر والتبادل السياحي والتجاري.

من جانبه، أعرب السفير ويلمر أومار بارينتوس عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية العلاقات التي تجمع مصر وفنزويلا، وحرص بلاده على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات.

وأشار السفير الفنزويلي إلى أن بلاده تتجه خلال المرحلة المقبلة إلى تنشيط السياحة وتعزيز علاقاتها مع دول منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن فنزويلا تولي أهمية كبيرة لتنمية حركة النقل الجوي، بما يسهم في زيادة حركة السفر وفتح آفاق جديدة للتعاون والربط الجوي مع الجانب المصرى .