السبكي يتابع تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث الدواويس بالإسماعيلية

تابع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بمنطقة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، ونتائج البروتوكولات العلاجية والتدخلات الطبية التي أُجريت لهم.

وشهدت الحالة الصحية لعدد من المصابين تحسنًا ملحوظًا، حيث تماثلت حالات أخرى للشفاء، وأصبح من المتوقع خروج عدد منهم قريبًا، وفقًا لتقييم الفرق الطبية واستقرار حالتهم الصحية، فيما تواصل باقي الحالات تلقي الرعاية اللازمة حتى تمام التعافي.

إجراء تدخلات طبية وعمليات متقدمة

كما نجحت الفرق الطبية في إجراء تدخلات طبية وعمليات متقدمة وفقًا لطبيعة الإصابات واحتياجات كل حالة، شملت تخصصات العظام، والمخ والأعصاب، والوجه والفكين، بما أسهم في استقرار وتحسن الحالات.

وتابع الدكتور أحمد السبكي انتظام الخطط العلاجية والتخصصية للمصابين، وتقييم مدى استجابتهم للعلاج بصورة مستمرة، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة للحالات واتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية وفق تطورات كل حالة.

كما وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والحفاظ على جاهزية الأطقم الطبية والتمريضية والتخصصية، وتوافر الاحتياجات الطبية اللازمة لاستكمال علاج المصابين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي استمرار الهيئة في متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وأجهزة الدولة المعنية، مع مواصلة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى خروجهم وتماثلهم الكامل للشفاء.