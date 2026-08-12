بقرار المحافظ.. خفض سن القبول بالصف الأول الابتدائي في جنوب سيناء إلى 5 سنوات ونصف

أعلنت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، صدّق على قرار خفض سن القبول بالصف الأول الابتدائي إلى 5 سنوات و6 أشهر بدلًا من 6 سنوات، للعام الدراسي الجديد 2026/2027، وذلك في إطار التيسير على أولياء الأمور ودعم انتظام العملية التعليمية بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه سيتم تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية، تتولى استقبال ملفات التلاميذ المتقدمين من صغار السن، وترتيبهم تنازليًا وفقًا لأعمارهم، بدءًا من الأكبر سنًا إلى الأصغر، تمهيدًا لتنسيق قبولهم بالمدارس التي يتوافر بها أماكن شاغرة، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة التي تم إرسالها إلى الإدارات التعليمية.

وأوضحت أن إجراءات القبول ستتم وفقًا للأماكن المتاحة بالمدارس، وبما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في ترتيب المتقدمين، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المحددة.

ووجّهت الدكتورة وفاء رضا خالص الشكر والتقدير إلى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، على دعمه المتواصل للمنظومة التعليمية، وحرصه على تيسير الإجراءات أمام أولياء الأمور، بما يسهم في توفير فرص تعليمية مناسبة لأبناء المحافظة ودعم استقرار وانتظام العملية التعليمية.



