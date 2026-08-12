أمير اليماني يحتفل بجوائز «متولي وشفيقة» في المهرجان القومي للمسرح

احتفل المخرج أمير اليماني بالنجاح الذي حققه عرضه المسرحي «متولي وشفيقة»، بعد حصد عدد من الجوائز خلال حفل ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري.

وحقق العرض جائزة أفضل عرض أول، فيما حصل أمير اليماني على جائزة أفضل مخرج أول، إلى جانب فوز العمل بجائزتي أفضل ديكور وأفضل دراما حركية أول، في إنجاز عكس الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل خلال فترة التحضير والتنفيذ.

وأعرب اليماني عن سعادته بهذا التتويج، موجّهًا الشكر إلى جميع أفراد فريقه الفني، وكذلك إدارة مسرح الطليعة وقيادات البيت الفني للمسرح، مؤكدًا تقديره لكل من ساند العرض وآمن بفكرته منذ بدايتها.

وكتب أمير اليماني، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «الحمد لله.. الحمد لله، جائزة أفضل عرض أول في المهرجان القومي للمسرح، جائزة أفضل مخرج أول، جائزة أفضل ديكور، جائزة أفضل دراما حركية أول».

وأضاف: «أنا بشكر كل فريق العمل الذى آمن بالفكرة وبذل كل مجهود عشان نحصل على هذه الجوايز بشكل كل الفنانين المشاركين فى العرض المسرحى متولى وشفيقه على المجهود العظيم والتفانى فى البروفات لانجاح هذا العمل وشكرا جدا لأخى وصديقى المخرج الكبير ومدير فرقه مسرح الطليعة الذى آمن بفكره العرض ولم يبخل علينا باى مجهود الأستاذ سامح بسيونى بجد شكرا».

وتابع: «كل الشكر قيادات البيت الفنى للمسرح، الأستاذ إيهاب فهمى، رئيس هيئة المسرح، والدكتور أيمن الشيوى، رئيس قطاع المسرح، وأخص بالذكر رئيس هيئة المسرح ورئيس القطاع سابقاً الأستاذ هشام عطوة الذى بدأ هذا المشروع والذى تعلمت منه الكثير فى الفن».