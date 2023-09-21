أشرف زكي وإيهاب فهمي يقدمان العزاء فى شقيق زوج حنان مطاوع

حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تقديم واجب العزاء فى شقيق المخرج أمير اليماني زوج الفنانة حنان مطاوع.



كما حرص أيضا على الحضور لتقديم واجب العزاء الفنان إيهاب فهمي ودنيا عبد العزيز نظرا للصداقة القوية التى تجمعها بحنان مطاوع.



ويقام العزاء حاليا داخل مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم وتتواجد حنان مطاوع منذ عدة ساعات لتلقى العزاء بجانب زوجها.

وفاة شقيق المخرج أمير اليماني

وكان المخرج أمير اليماني زوج حنان مطاوع قد أعلن عن وفاة شقيقه من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أمس الأربعاء، وكتب أمير اليماني: «أخي كريم اليماني في ذمة الله».

حنان مطاوع

ومن ناحية أخرى أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن حماسها الشديد لعرض مسلسلها “صور وصورة”، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على شاشة dmc؛ لتخوض به منافسة مسلسلات الـ"أوف سيزون".

وقالت “حنان” في تصريحات صحفية، إن المسلسل أحداثه جديدة وشيقة، ومليء بالإثارة والتشويق، ويناقش موضوعا جديدا عن الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن الدور جديد ومختلف عما قدمته من قبل، والعمل يتضمن 30 حلقة.