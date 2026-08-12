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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"التياترو" يحقق "الثلاثية" في جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح المصري
المهرجان القومي للمسرح المصري
أحمد إبراهيم

نحجت مسرحية "التياترو" للمخرج أحمد فؤاد، في أن تحصد ثلاث جوائز بالدورة الـ 19 للمهرجان القومي للمسرح المصري، الذي اختتم فعالياته مؤخرا. 

وذهبت جائزة أحسن ممثلة دور ثان للفنانة ألحان المهدي، أما أحسن ممثل دور ثان فقد حصل عليها الفنان أحمد السلكاوي، فيما ذهبت جائزة أحسن مخرج لأحمد فؤاد. 

وبجانب الثلاث جوائز التي حصلت عليها "التياترو" فقد حصل العرض على ترشيحين هما أحسن مؤلف لأحمد الملواني، وأحسن عرض أول. 

فيما تواصل مسرحية "التياترو" عروض الموسم الثاني على مسرح السلام طوال فترة الصيف. 

قصة مسرحية "التياترو" 

تدور أحدث مسرحية "التياترو" حول آدم الذي يقع فريسة لإحدى المسابقات الفنية، إلا أن الصدفة تقوده بعد طرده للانضمام لأحد المسارح التي أصبحت في طي النسيان، والتي يترتب عليها العديد من المواقف الكوميدية والمواجهات المصيرية. 

والعرض بطولة نور محمود، عبدالمنعم رياض، أحمد السلكاوي، ألحان المهدي، محمد يوركا، شريهان الشاذلي، سمر النجيلي، فادي رأفت، باسم سليمان، نهلة كمال، هاجر البديوي، أبانوب بحر، علاء الحريري، تامر عبد المجيد، ومن تأليف أحمد الملواني، إخراج أحمد فؤاد.

مسرحية التياترو أحمد فؤاد المخرج أحمد فؤاد نور محمود عبدالمنعم رياض أحمد السلكاوي

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