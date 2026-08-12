لغيت حفل لي وبكيت.. محمود الليثي يروي تفاصيل ظهوره في حفل شيرين عبد الوهاب

كشف الفنان محمود الليثي عن تفاصيل علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدا أنها بمثابة شقيقته، وأنه حرص خلال الفترة الماضية على دعمها والوقوف إلى جانبها، مشيرا إلى سعادته الكبيرة بعودتها إلى المسرح من خلال حفلها في بورتو جولف.

وأوضح محمود الليثي أن شيرين كانت بحاجة إلى فترة من الراحة والابتعاد عن الأضواء، حتى تستعيد نشاطها وتعود لتقديم أعمال وأغنيات جديدة لجمهورها، مؤكدا أنها أصبحت أقوى، وأن ظهورها الأخير على المسرح كان دليلا واضحا على ذلك.

محمود الليثي : شيرين اختي

وقال: "شيرين دي أختي، والبني آدم لما بيمر بحاجة تضايقه بيبقى عايز حد جنبه".

وتحدث محمود الليثي عن طيبة شيرين وبساطتها، مؤكدا أنها لا تحمل ضغينة تجاه أحد وتتمنى الخير للجميع، قائلا: "شيرين دي أبسط من البساطة، تطبطبي عليها كده تحبك".

وكشف الليثي أنه ألغى حفلا كان مقررا له من أجل حضور حفل شيرين، موضحا: "كان عندي حفلة 5 الصبح، بس أخدت إجازة وقعدت ليها، كان لازم أشوفها وأروحلها من ورا المسرح وأطلعها، ولازم أبقى معاها".

وأشار إلى أنه تأثر بشدة لحظة صعود شيرين إلى المسرح، قائلا: "والله أنا عيطت عياط أول ما طلعت على المسرح وقلت الحمد لله يا رب".

وعن أكثر اللحظات التي أسعدته خلال الحفل، أوضح الليثي أن الغناء مع شيرين كان من أبرزها، خاصة عندما وصفته بعبارة "ماما المجال"، معقبا: "أول ما قالتها كنت هموت من الفرحة".