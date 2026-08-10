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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المهرجان القومي للمسرح المصري يختتم فعاليات دورته الـ19 غدا

المهرجان القومي للمسرح المصري
المهرجان القومي للمسرح المصري
تقى الجيزاوي

يشهد المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، غدًا الثلاثاء، حفل ختام فعاليات دورته التاسعة عشرة، بحضور وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وبمشاركة نخبة من الفنانين والمسرحيين والنقاد، حيث يتضمن الحفل إعلان نتائج مسابقات المهرجان وتوزيع الجوائز على الفائزين في مختلف عناصر وعروض الدورة.

ويأتي حفل الختام تتويجًا لفعاليات الدورة التاسعة عشرة التي شهدت على مدار أيامها برنامجًا متنوعًا جمع بين العروض المسرحية والندوات الفكرية والورش التدريبية وفعاليات التكريم، إلى جانب الاحتفاء بعدد من رموز المسرح المصري واستعادة تجاربهم الفنية والإنسانية.

ويبدأ حفل الختام بعرض فيلم وثائقي يوثق أبرز محطات وفعاليات الدورة التاسعة عشرة، منذ انطلاق الفعاليات في المنصورة، وصولًا إلى الفعاليات التي شهدتها القاهرة، في معالجة ترصد رحلة المهرجان خلال دورته الحالية وتنوع أنشطته بين المحافظات والعاصمة، والفيلم من إخراج محمد فاضل القباني، فيما تتولى الإعلامية ريهام إبراهيم تقديم مراسم الحفل.

ويشهد الحفل كذلك فقرة فنية خاصة أعدها وأخرجها الفنان والمخرج وليد عوني، تحمل في بدايتها إهداءً إلى المهرجان القومي للمسرح المصري، مستلهمة شعار الدورة التاسعة عشرة، في تحية فنية تستعيد رحلة المهرجان الممتدة على مدار 19 عامًا.

وتبدأ الفقرة بإهداء قصير للمهرجان، قبل الانتقال إلى مشهد بصري يعتمد على الإضاءة وأهميتها في المسرح والسينوغرافيا، في معالجة تستهدف تقديم حالة بصرية تعتمد على الضوء باعتباره عنصرًا أساسيًا من عناصر العرض المسرحي.

وتتواصل الفقرة باستعراض متتابع لبوسترات دورات المهرجان القومي للمسرح المصري، بداية من الدورة الأولى وصولًا إلى الدورة التاسعة عشرة، في تسلسل بصري يستعيد تاريخ المهرجان عبر 19 بوسترًا، بالتزامن مع أصوات عدد من أهم نجوم المسرح القومي، في معالجة تعتمد على الشفافية والحركة والصورة والصوت.

ويقدم وليد عوني كذلك فقرة أدائية حركية بعنوان «الجائزة»، تمتد لنحو أربع دقائق، وتقوم فكرتها على ظهور الجائزة بشكل رمزي يبدأ صغيرًا ثم يتطور ويكبر تدريجيًا أمام الجمهور، من خلال معالجة تجمع بين الحركة والكوريغرافيا والسينوغرافيا والإضاءة.

وتعتمد الفقرة، بحسب تصور مخرجها، على بناء بصري وحركي متكامل، بحيث تتحول الجائزة نفسها إلى عنصر مسرحي ينمو ويتطور على خشبة المسرح، وصولًا إلى الصورة النهائية التي تختتم بها الفقرة الفنية.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل كذلك إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدورة التاسعة عشرة، في مختلف فروع المسابقة، وتتويج العروض والفنانين الذين قدموا تجاربهم خلال فعاليات المهرجان، ليُسدل الستار بذلك على دورة جديدة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

المهرجان القومي للمسرح المصري محمد رياض عبد العزيز قنصوة

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