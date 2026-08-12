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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجديد الاعتماد الدولي لمعمل الصحة الحيوانية ببورسعيد

معهد بحوث الصحة الحيوانية
معهد بحوث الصحة الحيوانية
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، عن نجاح فرع المعهد بمحافظة بورسعيد في الحصول على تجديد الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وفقًا للمواصفة القياسية ISO 17025:2017، وذلك في 19 اختبارًا متخصصًا في مجالات فحص وسلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني.

وأكدت الدكتورة سماح عيد، مدير المعهد، أن هذا الإنجاز يمثل استمرارًا لمسيرة التميز التي بدأها المعمل منذ حصوله على الاعتماد الأول عام 2010. وأوضحت أن تجديد الاعتماد يعكس الالتزام الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة في الفحوصات المعملية، مما يضمن توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين ويدعم قطاع الثروة الحيوانية.

وأضافت عيد أن المعهد يواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير كافة المعامل التابعة له وتزويدها بأحدث التقنيات والأجهزة العلمية المتقدمة لتقوم بدورها على أكمل وجه، اتساقًا مع توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

واختتمت مدير المعهد بتوجيه الشكر والتقدير لجميع العاملين والكوادر العلمية بمعمل بورسعيد على جهودهم المخلصة، مؤكدة أن هذا النجاح يعزز المكانة العلمية للمعهد ودوره المجتمعي في تطوير البحث العلمي وضمان السلامة الغذائية.

الزراعة الصحة الحيوانية وزارة الزراعة

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