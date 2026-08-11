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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الزراعة" تُطلق برنامجا تدريبيا للتوسع في استخدام البدائل العضوية والحيوية

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي

نظمت وزارة الزراعة برنامجاً تدريبياً مكثفاً يستهدف 90 متدرباً من المهندسين الزراعيين العاملين بالإرشاد الزراعي ومديري إدارات الأراضي والمياه بمديريات الزراعة في المحافظات ، وذلك في إطار تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية التوسع في استخدام البدائل العضوية والحيوية لترشيد الاعتماد على الأسمدة الآزوتية والكيماوية التقليدية، وانطلاقاً من رؤية الدولة للتحول نحو الزراعة النظيفة والمستدامة.

يأتي هذا البرنامج، الذي تنفذه الإدارة المركزية للتدريب، تنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تهدف إلى حماية التربة من الإجهاد الكيميائي، وخفض استهلاك الطاقة، ورفع جودة المحاصيل الزراعية؛ بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، كما يهدف التوسع في البدائل العضوية إلى تحسين خصوبة التربة وتدعيم المنظومة البيئية من خلال تقليل الانبعاثات الملوثة وتقليص البصمة الكربونية المرتبطة بالصناعات الكيماوية الثقيلة.

وفي افتتاح الدورة التدريبية، نقل اللواء دكتور أيمن مطر، مساعد وزير الزراعة للتدريب، تحيات الوزير للمتدربين وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية، موجها له الشكر على حرصه الدائم والدؤوب على صقل قدرات العاملين بالوزارة، وتوفير كافة الإمكانيات لتذليل الصعوبات التي تواجههم في الميدان.

وأكد مطر أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيل الكوادر الإرشادية والمهندسين الزراعيين يمثل حجر الزاوية في تطبيق السياسات الزراعية الحديثة، وتنفيذ التوجيهات الخاصة بالتحول نحو البدائل العضوية والحيوية لحماية الثروة النباتية وزيادة الانتاجية بكفاءة واستدامة.

الزراعة البدائل العضوية وزارة الزراعة وزير الزراعة حماية التربة

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