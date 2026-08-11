العثور على طفل في القمامة.. ضبط شخص روج فيديو قديما وبدولة آسيوية

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار سابقة كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الادعاء بالعثور على طفل "حديث الولادة" بأحد الأماكن المخصصة لإلقاء القمامة داخل البلاد، وما أسفر عنه الفحص من كون المقطع المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2020 بإحدى الدول الآسيوية.



أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب القائم على نشر المقطع المشار إليه، وهو مالك محل ألعاب “بلاى ستيشن”، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وأصل إقامته بدائرة قسم شرطة منيا القمح بالشرقية.

بمواجهته، أقر بتحصله على المقطع المشار إليه من مواقع التواصل الاجتماعى وعلمه بحدوث الواقعة منذ فترة خارج البلاد، وقيامه بإعادة نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى بزعم حدوثه داخل البلاد، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









